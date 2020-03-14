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В Министерстве образования Московской области объяснили, почему школы в регионе не закрывают на карантин. Об этом говорится в Telegram-канале КОРОНАВИРУС. Мособлштаб.

По сообщению ведомства, карантин вводится, когда в одной школе одновременно болеют более 20 процентов детей. Сейчас этот порог значительно ниже, заболеваемость детей ОРВИ ниже пяти процентов. Школы и детские сады продолжают работать в штатном режиме и принимать детей.

В школах и детских садах Подмосковья введен режим свободного посещения. В региональном Минобре подчеркнули, что это не карантин. Ребенок может не посещать школу по усмотрению родителей, но это не освобождает его от выполнения домашних заданий. Взаимодействие с учителем осуществляется через Школьный портал. Ранее 14 марта аналогичная мера была введена в московских школах.

Кроме того, во всех учебных заведениях принимаются меры для безопасности детей: утренние проверки здоровья учащихся, а также дезинфекция и проветривание помещений.

13 марта в Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус. В настоящее время школьница находится в инфекционной больнице. Начиная с 4 марта она лечилась дома.

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