Генерал-майор Сергей Плахих, который возглавлял полицию Москвы, принял решение уйти в отставку по семейным обстоятельствам. Об этом со ссылкой на источник в МВД сообщает RT.

«Рамблер» писал, что 17 февраля стало известно о подаче рапорта об отставке замруководителем столичного управления МВД Сергеем Плахих, который занимал должность начальника полиции по Москве с 2017 года.

По словам источника в МВД по Москве, Сергей Плахих подал рапорт об отставке еще три недели назад.

«По семейным обстоятельствам», — пояснил источник.

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