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В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

По словам эксперта, Россия является одной из лидирующих стран по охвату населения тестированием на коронавирус. Благодаря этому удалось уменьшить распространение инфекции среди людей, входящих в группу риска, передает РИА «Новости».

Также врач отметил, что многие страны Западной Европы достаточно поздно начали вводить какие-либо ограничения и, «как правило, расследование эпидемиологической цепочки передачи просто не проводилось, например, в Италии и Испании».

«Поэтому там диагностировалась коронавирусная инфекция у тех людей, которые уже попадали в стационар — со среднетяжелой, тяжелой и критической формой болезни», — уточнил Коновалов.

Кроме того, если не продолжать работу с населением и не выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, то они продолжают заражать других, подчеркнул Коновалов.

Рамблер

«Большую роль играет и доступность медицинской помощи. В США такая ситуация со смертностью сложилась, возможно, именно из-за проблем доступности медицинской помощи. Так, официально, в США более 30 миллионов людей не имеют вообще никакой медицинской страховки. Коечный фонд оказался не готов к тому, что оказывать специализированную медицинскую помощь необходимо будет вообще всем по жизненным показаниям», — подытожил эксперт.

Ранее была названа причина роста России в рейтинге стран по заболеваемости коронавирусом.

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