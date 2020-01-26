Причиной смерти протоиерея Всеволода Чаплина, по предварительным данным, стала остановка сердца. Об этом в воскресенье, 26 января, заявил источник в медицинских кругах.

В ближайшее время будет проведена экспертиза, сообщает ТАСС.

Чаплин скончался 26 января возле храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был. По словам его помощника Евгения Жулева, священнослужитель не жаловался на плохое самочувствие.

Чаплин родился в Москве 31 марта 1968 года, окончил Московскую духовную семинарию в 1990 году, затем Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. С 1990 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Возглавлял секретариат ОВЦС МП по взаимоотношениям Церкви и общества. С 2001 по 2009 год был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей, затем стал настоятелем храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах в Москве, с февраля 2016 года указом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот. Также в 2009–2015 годах занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года — заместитель главы Всемирного русского народного собора.