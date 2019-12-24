Заразиться смертельно опасным для человека эхинококкозом можно не только через бродячих, но и через домашних собак, предупредили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в таких российских регионах как Северный Кавказ, Урал, Дальний Восток и Иркутская область число зараженных животных достигает 30%.

Эхинококкоз представляет собой хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, иногда в легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки ленточных червей Echinococcus.

Заболевание протекает у людей в тяжелых формах, поражая органы и приводя к инвалидности или летальному исходу. Проявиться оно может даже через несколько лет. У больного усиливаются аллергии, пробуждаются «спящие» инфекции, например, туберкулез, возникают зуд, головная боль, снижение работоспособности.

При поражении печени чаще всего появляется желтуха, боли в спине и правой руке из-за увеличения органа. Если возбудитель находится в легких, то возникают одышка, боли в грудной клетке, кашель.

Заражаются люди чаще всего при контакте больными животными, в том числе с собаками, при сборе и употреблении зелени, фруктов и ягод, питье зараженной воды и выделке шкур, пишет «Российская газета».

Во избежание заражения Роспотребнадзор советует соблюдать правила гигиены – мыть руки после контактов с животными, не есть сырые, немытые овощи, проводить вакцинацию домашних животных, проводить их обследование, не разрешать собакам лизать лицо, спать в постели.

25 ноября сообщалось, что до конца года в России инициируют обязательную маркировку животных с помощью чипов и татуировок. В Минсельхозе считают, что это позволит оперативнее выявлять источники и вспышки тех или иных заболеваний скота.