По факту обнаружения тел четырех человек на турбазе в Алтайском районе возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Как сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, эксперты проводят осмотр места происшествия. Пока установлено, что семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей, прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из Барнаула.

Между тем основная версия гибели туристов на Алтае — криминал, о чем сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на туристической базе около озера Ая обнаружены мертвыми четыре человека, в том числе ребенок.