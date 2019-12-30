Принимать витамин D стоит только под контролем медиков, заявила заместитель главврача по нефрологии клинической больницы №2 города Москвы Надия Фролова.

По ее словам, передозировка этого витамина способна разрушить почки, поэтому его употребление необходимо при контроле уровня кальция и фосфора в организме.

«При гиперкальцемии (избыточном уровне кальция) мы можем получить серьезное поражение почек», — сказала медик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фролова также указала, что витамин D обладает нефротоксичностью (способностью оказывать токсическое действие на почки).

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