Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в беседе с радио Sputnik назвал опасность антисептиков для школьников.

По его словам, главная опасность состоит в том, что ученикам придется применять их очень часто, а это ведет к высушиванию кожи рук. Насколько это опасно для детей, пока неизвестно, поскольку соответствующих масштабных исследований на этот счет еще не было.

В связи с этим ученые дают детям те же советы, что и взрослым. Так, врач отметил, что у старшеклассников кожа рук схожа с взрослой, а у детей до пяти лет кожа более чувствительная.

«У первоклашек промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная», — сказал специалист.

Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что антисептики не стоит применять каждые 15 минут, поскольку средства сушат кожу рук. Их необходимо использовать только после контакта с потенциально опасной поверхностью, например, дверной ручки.

В июле стало известно, что использование содержащих метанол антисептиков может привести к тяжелым заболеваниям и смерти. Данное вещество является токсичным и может вызвать отравление при контакте с ним через кожу или слизистую оболочку организма. Метанол может вызвать тошноту, головную боль, частичную или полную потерю зрения, судорогу.