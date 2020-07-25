Трубоукладчики газопровода «Северный поток-2» вынуждены прекратить работы из-за нереста трески, сообщает немецкая радиостанция NDR Info. Также отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы в море до конца сентября.

Также отмечается, что 22 июля в Данию прибыл госсекретарь США Майк Помпео, что любопытным образом совпало с нерестом трески. В ходе встреч с премьер-министром и главой МИД Дании Помпео подчеркнул, что США намерены защищать свои геополитические интересы в Европе.

Напомним, что в начале июля власти Дании дали разрешение компаниям-трубоукладчикам «Северного потока-2» разрешение на работы в их территориальных водах для кораблей с якорным позиционированием. А уже 23 июля США приняли новый оборонный бюджет, в котором учтены новые санкции против «Северного потока-2», которые должны затронуть страховые компании и фирмы, занимающиеся укладкой труб.