Зараженным COVID-19 необходим режим питания как при гастрите. Такую рекомендацию дали специалистыи Военно-медицинской академии им. Кирова.

Медики отмечают, что при заболевании коронавирусом важно назначать диету № 2, которая показана при болезнях желудка, в частности гастритах и колитах.

Такой режим питания предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острых блюд и пряностей. Также исключаются шоколад, копчености, консервы, соленая рыба, жирное мясо и мучные изделия.

Пища должна подаваться в измельченном виде.

Диета включает в себя каши, творог, кефир, овощи, нежирное мясо птицы, рыбу, вчерашний хлеб и печеные яблоки.

«В период реконвалесценции (выздоровления – Ред.) назначают диету № 15. Дополнительно к диете назначают комплекс витаминов, аскорбиновую кислоту до 600-900 мг/сут и для укрепления стенки сосудов — витамин Р до 150-300 мг/сут», — цитирует рекомендации, подготовленные для Минобороны, ТАСС.

Диета № 15 практически не содержит ограничений и сравнима с обычным рационом питания.

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По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 190.

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