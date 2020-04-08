Наибольший стресс из-за коронавируса испытывают жители столицы в возрастной группе от 35 до 50 лет, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения в среду, 8 апреля.

В первые дни работы в службу психологической помощи обратились порядка 200 человек. Они делились со специалистами своими страхами из-за распространения инфекции, в первую очередь они касались боязни выйти на улицу и заразиться коронавирусом. Данный феномен можно назвать «ковидофобией».

Отмечается, что зачастую тем, кто обращается за помощью в период самоизоляции, важно высказаться и быть услышанными, так как кто-то проживает один, а другие испытывают стресс из-за постоянного нахождения с родными в одном помещении.

Также к специалистам обращаются москвичи, которые являются родственниками пациентов с подтвержденным заболеванием. В основном звонки в службу психологической помощи поступают от женщин.

«Больше всего в ситуации пандемии испытывают стресс люди от 35 до 50 лет – это средний возраст звонящих. При этом подавляющее большинство из них — женщины, это обусловлено их повышенной коммуникабельностью, а также тем, что мужчинам часто тяжелее признаться в своей слабости», — рассказали «РИА Новостям» в пресс-службе в среду, 8 апреля.

По словам психологов, среди тех, кто обращается за поддержкой, нет агрессивно реагирующих на происходящее.

6 апреля психолог дала рекомендации по борьбе с тревогой на карантине.

По словам специалиста, важно стараться продолжать максимально приближенную к обычной жизнь, но критически важным становится внимание к здоровому образу жизни. В частности, следует обеспечить регулярный достаточный сон, разнообразие деятельности, хорошее питание, много физической активности.

Всего в России на 8 апреля диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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