Хирургическая маска лучше всего защищает от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, сообщает ScienceDaily.

Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.

Во время эксперимента ученые использовали специально разработанную светодиодную систему освещения и высокоскоростную камеру, чтобы отследить процесс рассеивания микроскопических капель потенциальными носителями вируса.

Как показало исследование, трехслойная хирургическая маска лучше всего сдерживала эти частицы.

Ученые отметили, что даже один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель, однако двухслойные средства защиты были более эффективными. При этом на действие медицинских изделий также влияет тип используемого материала, дизайн изделия, плотность прилегания к лицу, а также частота стирки, указывается в работе.

Исследователи посоветовали изготавливать самодельные маски как минимум из двух слоев ткани.