Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете» назвала категорию россиян, больше всего заболевших COVID-19 в сентябре.

По ее словам, больше всего заболевших в сентябре выявлено среди офисных работников.

«Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — пояснила Попова.

При этом она отметила, что учителя коронавирусом заражаются редко, поскольку их должным образом защищают маски, которые они должны носить при общении друг с другом. Кроме того, на сегодняшний день не зафиксировано случаев, когда учитель заражался от ребенка.

Анна Попова добавила, что при выявлении в одном классе нескольких заболевших, весь класс можно переводить на дистанционное обучение. Однако, подчеркнула она, это не основания для прерывания процесса по всей школе. В каждом отдельном случае должны приниматься индивидуальные меры, а в регионах решение принимают санитарные врачи.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в России более ста школ перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. В целом, по его словам, образовательные организации по всей стране работают полноценно.

В России за последние сутки выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Также за сутки 191 пациент с коронавирусом умер, 7054 человека выздоровели. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 1 002 329 человек выздоровели, 21 865 — умерли.