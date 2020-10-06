Агентство Bloomberg назвало Германию единственной страной в Еврозоне, которая показала стабильный экономический рост в сентябре текущего 2020 года.

Германия стала единственным процветающим государством в регионе в то время, когда остальные страны продолжают «страдать» от пандемии.

Что способствует такому положению Берлина? Рост мировой торговли вытягивает ориентированную на экспорт экономику Германии. Другие страны ЕС, в частности, на юге региона, отстают из-за того, что их экономики сильно зависят от туризма и рынка услуг.

Именно сектора туризма и услуг приняли на себя удар пандемии. Отягощает ситуацию то, что многие введенные ограничения (например, возможность путешествовать) продолжают проседать сейчас, когда рост заболеваемости COVID-19 снова растет.

В странах Европы в настоящее время начинают возвращать ограничения на поездки, часть стран закрывают бары и рестораны. Агентство пишет, что, в частности, для Франции такие меры означают очередное сокращение производства в частном секторе. В Италии производственная активность практически встала.

По мнению опрошенных агентством экономистов, в четвертом квартале текущего 2020 года в экономике Евросоюза снова будет спад.