Большинство путешественников (79,3%) не планируют никуда ехать на выходные в честь Дня защитника Отечества 23 февраля и Международного женского дня 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в распоряжение и «Известий» в пятницу, 14 февраля.

Сервис провел опрос в социальных сетях среди своих клиентов. В нем поучаствовали 1633 человека.

В этом году на День защитника Отечества и Международный женский день выпадает три выходных. «Это неплохая возможность отправиться в короткую поездку», — отмечается в сообщении.

Некоторые респонденты отметили, что хотели бы провести праздники по-домашнему.

Однако если на праздник подарят путешествие, отказаться от него готовы лишь 5,9% опрошенных. Самостоятельно устроить сюрприз в виде путешествия своим близким готовит каждый пятый опрошенный — 21,5%.

Большинство клиентов считают, что ехать куда-то на праздники лучше всего за границу. По России хотели бы путешествовать только 16,7%.

Ранее, 11 января, Роструд напомнил россиянам, что благодаря праздничным дням 23 февраля и 8 марта их ждут трехдневные выходные.