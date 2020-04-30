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За последние сутки в России доля россиян, переносящих коронавирус без симптомов, составила 39,9 процента. Такие данные назвали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Как заявили в Минздраве 29 апреля, тем, у кого коронавирус протекает без симптомов, не нужно лечиться, но все равно необходимо самоизолироваться и соблюдать карантинные меры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть «очень большой» риск возникновения второй волны коронавируса. По словам представителя Кремля, в такой ситуации потребуются взвешенные решения, которые будут согласованы со специалистами. Кроме того, смягчать введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно и взвешенно, считает он.

За последние сутки общее число зараженных в России превысило 100 тысяч человек — на 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев во всех 85 регионах страны. Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 101 человека, общее число смертей превысило тысячу и составило 1073 случая.

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