Красноярский метрополитен заработает только в 2024 году. Такую дату назвал директор Управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов на IX Архитектурно-строительном форуме Сибири, сообщает «7 канал Красноярск».

По его словам, в 2020 году начнется расконсервация, через четыре года запустят первую линию. На проект потратят примерно 77 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что поезда в метро будут беспилотными, это станет первым подобным опытом в стране. Длину станций и перегонов планируется укоротить в два раза, что соответствует современным трендам метростроительства. Число вагонов уменьшат с пяти до трех, будут применены усовершенствованные технологии управления движением.

Способ прокладки путей определят к лету 2020-го. Метрополитен свяжут с городской электричкой и трамвайной сетью — ее собираются модернизировать, запустив скоростной маршрут от КрасТЭЦ до улицы Матросова.

Ранее городские власти говорили, что первые шесть станций подземки будут готовы к концу 2022 года. Всего из должно быть девять общей протяженностью в 12,6 километра.

Строительство метро в Красноярске началось в 1990-х годах, но из-за нехватки денег оно так и не было закончено. Недоделанным остаются пять станций и линия длиной в 8,2 километра. Возобновление проекта поддержал президент Владимир Путин.

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