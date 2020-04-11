Вывозные авирейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются в воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщило в субботу, 11 апреля, генконсульство России в Пусане на своей странице в Facebook.

«Вылет рейса Сеул–Владивосток состоится 12 апреля 2020 в 15:05 (местное время). Рейс №SHU5437», — уточняется в сообщении. Самолет рейса № SHU5451 вылетит из Сеула в Хабаровск в 16:00 по местному времени.

Регистрация на рейс пройдет на сайте gosuslugi.ru. После заполнения рейса будет сформирован список ожидания, уточнили в дипмисии.

Как стало известно ранее, в субботу, вывозной рейс из Антальи в Москву, запланированный на 11 апреля, перенесли на более позднюю дату.

Вывозные рейсы были приостановлены с 4 апреля для сбора данных о желающих вернуться и организации процесса. 9 апреля оперативный штаб правительства России согласовал график вывозных рейсов до 13 апреля. В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить механизм вывоза граждан из-за рубежа.