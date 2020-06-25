Путешествие будет не из дешевых.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» в 2023 году планирует запустить корабль с двумя туристами на борту. Один из них в сопровождении профессионального космонавта выйдет в открытый космос, пишет «Интерфакс».

В путешествие «добровольцы» отправятся на корабле «Союз-МС». Стоимость его полета для туристов составит чуть более 2,5 млрд рублей. Работу над ним РКК «Энергия» должна завершить 31 августа 2022 года. Предполагается, что туристический «Союз-МС» от обычного будет отличать то, что управление будет передано одному человеку.

По развитию космического туризма «Роскосмос», куда входит и РКК «Энергия», сотрудничает с американской компанией Space Adventures. Первоначальные договоренности предполагали запуск туристического корабля до конца 2021 года.