Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост главы правительства. Об этом в среду, 15 января, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Глава государства поручил членам кабмина исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Позднее он предложил на должность премьер-министра кандидатуру Мишустина и подписал указ об отставке правительства.

В тот же день состоялось внеочередное заседание Совета Госдумы с участием Мишустина. Утром 16 января он должен встретиться с парламентскими фракциями.