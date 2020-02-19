Госдума рассмотрит 20 февраля в третьем чтении законопроект о расширении программы материнского капитала. С таким предложением выступил в среду, 19 февраля, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Не возражаете, если мы рассмотрим его в приоритетном порядке завтра? Нет возражений, принимается», — цитирует обращение Володина к депутатам ТАСС.

Ранее в среду, 19 февраля, нижняя палата парламента приняла документ во втором чтении. Проект правительства России, предполагающий разрешить использовать средства из материнского капитала на строительство или ремонт домов на садовых участках, был внесен в Госдуму в 2019 году.

В этот же день министр финансов России Антон Силуанов заявил о том, что правительство рассматривает возможность упростить процедуру получения материнского капитала после выписки из роддома.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию озвучил ряд важных инициатив по данному вопросу, пишет «Федеральное агентство новостей». Так, глава государства предложил ввести меры для социальной поддержки населения, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, а также продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

После этого в Госдуму были внесены поправки, подготовленные с учетом послания российского лидера. Маткапитал также будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 617 рублей.

Согласно поправкам, маткапитал смогут получить мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 года, уточняет телеканал «Звезда».

12 февраля секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что поправки партии к законопроекту об использовании материнского капитала могут быть приняты Госдумой во втором чтении 19 февраля, а в третьем — 20 февраля.