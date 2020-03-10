Группа Little Big, которая представит Россию на «Евровидении-2020», презентует песню для музыкального конкурса в четверг, 12 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Коллектив исполнит трек в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Информация о песне была передана в Европейский вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом», — говорится в сообщении телеканала 10 марта.

В тот же день участники коллектива расскажут о подготовке к конкурсу в эфире передачи «Бригада У» на радиостанции Europa Plus, говорится на странице сообщества «Евровидение-2020» — ESCWORLDCLUB во «ВКонтакте». Там же сообщается, что среди причин задержки релиза песни могут быть затруднения с монтажом видеоклипа.

9 марта был крайний срок подачи заявок для участия в «Евровидении-2020». На данный момент Россия является единственной страной-участницей, которая не представила название конкурсной песни и видеоклип к ней. Причины этого неизвестны.

«Штрафа за просроченный дедлайн не будет. До 9 марта нужно было подать только все документы, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников», — говорится на странице ESCWORLDCLUB.

Ранее в марте в интернете появился 15-секундный фрагмент трека группы Little Big, который может быть частью песни для «Евровидения-2020». Отрывок под названием Uno появился на YouTube-канале пользователя под ником Sema. Подтверждений тому, что фрагмент является частью конкурсной композиции, нет.

О том, что коллектив будет представлять Россию на «Евровидении-2020», стало известно 2 марта. Ранее группа прославилась такими хитами, как Skibidi и Go Bananas. Солист Little Big Илья Прусикин уже заверил, что трек будет веселым и немного «бразильским».

Выбор коллектива оценили представители российского шоу-бизнеса. Так, певец Филипп Киркоров признался, что является поклонником творчества панк-рейв-группы, и выразил уверенность, что коллективу удастся «расшевелить европейскую тусовку».

Положительно отреагировал и депутат Госдумы Виталий Милонов, заявив, что Little Big «вполне вписывается в формат» конкурса. В то же время он отметил, что в текстах песен группы ему не хватает «тра-та-тушек».

65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды. Именно эта страна выиграла конкурс в 2019 году, победу ей принес Дункан Лоуренс с композицией Arcade. Конкурс пройдет под лозунгом Open Up («Откройся»).