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Viloran построен на платформе MQB. Длина авто составляет 5 346 мм, ширина — 1 976 мм, высота — 1 781 мм, размер колесной базы — 3 180 мм. Дизайн новинки оформлен в стиле флагманского вседорожника VW Touareg. Так, минивэну полагается аналогичная радиаторная решетка, похожая головная оптика, задние фонари соединены стильной хромированной планкой.

В салоне Viloran предусмотрено три ряда сидений, при этом кресла второго — раздельные (капитанские). Такая компоновка салона обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров благодаря достаточному свободному пространству. Кстати, для отделки салона используются премиальные материалы.

«В моторную гамму минивэна входит безальтернативный 2,0-литровый турбированный двигатель семейства EA888, обеспечивающий отдачу в 220 л.с. и 350 Нм, который сочетается с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Несколько позже в продаже появится и гибридная версия машины», — сообщает издание «Новые автомобили».

Viloran полагается полный набор систем активной и пассивной безопасности. Как уточняется на сайте министерства промышленности Китая, «в арсенале однообъемника есть и адаптивный круиз-контроль, и помощник, исключающий вероятность боковых и фронтальных столкновений».

Предварительная цена новинки — от 321,9 тысячи юаней, что в пересчете по актуальному курсу составляет около 2 929 000 рублей.