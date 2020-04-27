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Специалисты из Центра экстренной психологической помощи раскрыли главные признаки тревоги во время самоизоляции. Одним из них является хаотичный просмотр сайтов с информацией о коронавирусе и всем, что может быть связано с ним, передает ТАСС.

Согласно рекомендациям психологов МЧС, признаком тревожного состояния может быть длительный, ненаправленный на что-то определенное поиск информации о заболевании, когда человеку сложно остановиться. Эксперты отмечают, что хотя тревога в определенных ситуациях и может помочь человеку собраться, однако когда она чрезмерна, тогда беспокойство становится очень сильным.

Недостаток или избыток информации, ее разнонаправленность или противоречивость, эмоциональная окраска, все эти факторы могут привести к тревоге и беспокойству, считают психологи. В таком случае человеку может начать казаться, что все это «накрывает с головой».

Подобная ситуация может вызывать и физические симптомы, такие как сильное сердцебиение, учащенное или затрудненное дыхание, чувство тяжести в груди, трясущиеся руки, мышечное напряжение и т.д.

Для предотвращения данной проблемы рекомендуется ограничить поиски тремя-пятью сайтами с официальной информацией и не просматривать ресурсы с сомнительными источниками. Полезно также по возможности развлекаться в домашних условиях и не забывать про физическую активность, в том числе и про дыхательные упражнения. Помимо этого, в случае возникновения каких-либо затруднений желательно обращаться за помощью к родным и специалистам.

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