В Москве за нарушение карантина за весь период оштрафовали и поместили под наблюдение 145 человек, это в основном жители столицы в возрасте 30–55 лет. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в понедельник, 20 апреля.

По его словам, камеры наблюдения в Москве за прошедшие выходные установили 55 нарушений режима самоизоляции. «Это граждане, зараженные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих», — приводит «РИА Новости» его слова.

Чиновник добавил, что заразившихся принудительно доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Алтуфьево и Химках. Там они будут находиться под наблюдением специалистов, пока не вылечатся.

Ранее в этот же день в столичном оперштабе сообщали, что за нарушение карантина оштрафованы 30 москвичей с подтвержденным диагнозом. Больше всего нарушителей среди молодежи и людей среднего возраста. Пожилые чаще соблюдают режим самоизоляции.

По данным штаба на 20 апреля, за последние сутки в столице выявили 2026 новых случаев коронавируса, общее число заразившихся составило 26 350 человек. 44% новых инфицированных — люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.