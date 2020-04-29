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Большинство заразившихся коронавирусом в России — 80 процентов — люди трудоспособного возраста. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Людей старше 65 лет в группе заразившихся 15 процентов. «Нам бы хотелось, чтобы количество было еще меньше», — сказала она, отметив, что люди старшего возраста тяжело переносят болезнь, иногда критически тяжело.

Остальные пять процентов — дети.

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приблизилось к 100 тысячам. Только за последние сутки в стране выявили 5841 новый случай в 82 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (2220), Московской области (686) и Санкт-Петербурге (290). За последние сутки скончались 108 человек, выздоровели — 1830. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 99 399.

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