Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.

Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову «политической бравадой». По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — уточнил он.

Специалист напомнил, что Украина имела огромный военный потенциал на момент распада СССР.

«Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период», — рассказал он в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

При этом эксперт подчеркнул, что в последние годы развитием украинской армии занялись США и НАТО. Они провели серьезную переподготовку ВСУ.

«Это уже не та армия, которая была в 2014 году. Украинская армия должна выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для Советского Союза: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону», — пояснил Кнутов.

Он уточнил, что все это — часть американской стратегии «троянского коня» в отношении России, а воинственные заявления Киева отражают антироссийские настроения НАТО.

Он добавил, что под видом оборонительного вооружения Украине поставляют наступательное, а советское оружие выводится из эксплуатации.

«Оружие предоставляется не только ВСУ, но и нацистским отрядам, призванным зачищать Донбасс и Крым», — добавил эксперт.

Он рассказал, что на украинских полигонах постоянно отрабатываются наступательные действия, а по своей мощи ВСУ сравнимы с греческой армией. Кроме того, с местными военными постоянно работают американские, а в последнее время и британские советники. Кнутов считает, что в последние годы украинская армия стала подконтрольна НАТО.

Эксперт также оценил заявление Неижпапы о важности ракет «Нептун» для украинской армии. Кнутов подчеркнул, что это штучные экземпляры.

«Я смотрел видео применения «Нептуна» по кораблю и могу сказать, что у него нет тех характеристик, о которых заявляют. Такую ракету мы своими системами ПВО в состоянии уничтожить», — рассказал он.

Накануне главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет полномасштабные боевые действия. По его словам, России якобы нужен доступ в регион, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Главком также пригрозил ракетным комплексом «Нептун», который может достать до Севастополя.

В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников «остудить головы», первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что угрозы Неижпапы ничем не подкреплены. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного бредом.