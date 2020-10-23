Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Рамблер» писал, что за последние сутки в России было впервые подтверждено более 17 тысяч случаев COVID-19.

По мнению вирусолога в ближайшее время ситуация должна постепенно стабилизироваться.

«Помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно и, я думаю, мы на плато выйдем. Здесь предсказать с большой точностью нельзя, но я думаю, что может занять еще одну-две недели. Я думаю, что в начале ноября мы выйдем на плато», — пояснил Альтштейн.

При этом он подчеркнул, что плато «может спуститься до 10 тысяч и на них пойдет долго», назвав высокие цифры — «естественными».

«Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период. Ожидать, что к Новому году коронавирус исчезнет и даст нам спокойно праздновать, не приходится. Несколько лет мы будем внимательно к нему прислушиваться», — уверен вирусолог.

Ранее глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что что у коронавируса длинный инкубационный период. Для выхода на плато должно пройти как минимум полтора инкубационных периода.