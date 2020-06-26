Ситуация, сложившаяся на российском рынке труда из-за коронавируса, беспрецедентная, но не катастрофическая. В этом мнении сошлись участники круглого стола, проведенного редакцией «» в онлайн-формате.

Понятно, что пандемия и самизоляция наложили на сферу занятости колоссальный отпечаток, переформатировав очень многие параметры, изменив приоритеты. Представители каких-то профессий стали нарасхват, а какие-то драматически ощутили свою ненужность. Но в целом, утверждают наши собеседники-эксперты, Россию не ждет ни массовая безработица, ни резкое падение зарплат и доходов населения, ни бесповоротное отмирание профессий.

К обсуждению вопросов занятостиподключились профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, доктор экономических наук Сергей Смирнов (ВШЭ) и исполнительный директор HR-компании (по поиску и подбору персонала) Staffwell Марк Амелин.

Все громогласные заявления о том, что после пандемии рынок труда никогда не будет прежним, оказались преждевременными, считает Зубец. Да, по данным Росстата, число зарегистрированных на бирже труда россиян, потерявших работу, выросло в 2,8 раза по сравнению с показателем годичной давности. Вместе с тем, нам не известно точное число безработных в сером секторе. Проблема в том, что значительная часть работников, занятых в сфере услуг (парикмахерские, рестораны), трудились неофициально, без оформления трудовых отношений. К примеру, многие парикмахеры, потеряв место в мастерской, стали принимать клиентов у себя дома. То есть, на бирже труда их нет, рабочее место они официально потеряли, но доходы сохранили.

В то же время, рассуждает Алексей Зубец, в апреле-мае в бюджетном и госсекторе увольнений оказалось даже меньше, чем в конце прошлого — начале этого года. А в целом ущерб для рынка труда, связанный с пандемией, достаточно невелик. На взгляд аналитика, уже нынешней осенью экономика востребует всех тех людей, которые весной зарегистрировались в центрах занятости. Бизнес перестраивается, появляется масса новых вакансий (в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства), и, как следствие, – рабочих мест. Соответственно, поставленная президентом Путиным цель — к концу года вернуть рынок труда в прежнее, докризисное состояние — вполне достижима.

Действительно, катастрофы нет, согласен Сергей Смирнов, но сфера занятости реанимируется позже – возможно, к лету 2021 года. Эксперт исходит хотя бы из ситуации с туристическим сезоном, который, по его мнению, в России загублен. Это значит, что у гостиниц будут огромные проблемы с заполняемостью, а у ресторанов — с посещаемостью.

Не известно также, какая у нас общая безработица (по методике Международной организации труда), ведь в период самоизоляции Росстат не мог проводить свои традиционные обследования face to face.

Если говорить о темпах восстановления рынка труда, то очень многое будет зависеть от сбережений, от доходов населения и изменения их структуры. И здесь есть некие обнадеживающие моменты. Очевидно, что немалая часть россиян волей-неволей не тратила деньги на развлечения, не ходила по обувным и прочим магазинам, сохранив тем самым определенные финансовые ресурсы. Это – мощный фактор восстановления потребительского спроса, а затем, по цепочке, — и секторов торговли, услуг.

По словам Марка Амелина, определенные проблемы на российском рынке труда начались еще до коронакризиса. Так, в феврале около 12% работодателей прекратили набор сотрудников. А по итогам марта (пандемия пришла к нам в страну примерно в середине этого месяца) число таких компаний подскочило до 40%. Многие прекратили набор новых сотрудников.

Но есть целый ряд секторов, где узкие специалисты всегда будут востребованы. Например, маркетинг, ритейл, обслуживание супермаркетов, в частности, рефрижераторов для хранения продуктов. Более того, пандемия послужила благодатной почвой для таких профессий, как дизайнер умного дома, творческий куратор.

Подводя итоги дискуссии, наши собеседники отметили, что коронакризис, нанеся ряд болезненных ударов по работающим россиянам (увольнения, сокращения, снижение уровней зарплат), в то же время и открыл перед многими окна возможностей, связанных с удаленной работой, повышением компьютерной грамотности и освоением новых компетенций.