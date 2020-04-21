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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может продлиться до конца лета. Об этом профессор кафедры госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова Александр Карабиненко заявил «Известиям».

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В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 2,4 миллиона человек.

«У меня пока нет уверенности, что мы быстро справимся с этой инфекцией», — заявил Карабиненко.

Он назвал новую коронавирусную инфекцию более агрессивной, чем предыдущие, и допустил, что заразившихся ею может быть значительно больше, чем зарегистрировано официально. При этом профессор подчеркнул, что новая инфекция следует тем же законам, что и предыдущие, а паники вокруг нее раздуто слишком много — ресурсов медицины для ее лечения должно хватить.

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