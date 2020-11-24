По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, действие мер профилактики коронавируса, скорее всего, продлится в России до наступления теплой весны. Об этом сообщает ТАСС.

«Новая нормальность. Так мы будем жить еще какое-то время. Скорее всего, мы будем должны беречься также до теплой весны», — пояснила она.

При этом Попова подчеркнула, что в этом году вряд ли получится выехать в другие страны, так как при любом использовании транспорта возрастают риски заразиться и провести две недели отпуска на карантине, пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», вспышка заболеваемости новым коронавирусом началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 59,1 млн человек. В России было выявлено более 2,13 млн случаев заболевания.

Сегодня глава Роспотребнадзора предупредила, что коронавирус может приобрести сезонный характер и будет возвращаться ежегодно в осенне-зимний период.