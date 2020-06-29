Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал срок начала поставок МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). По его словам, первый лайнер могут передать заказчику в конце 2021 года. Об этом министр заявил в интервью «Ведомостям».

По его словам, работу по сертификации нового самолета осложнила пандемия коронавируса. Получение российского сертификата ожидается примерно в середине 2021 года, европейского — в середине 2022-го.

«В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 года», — сказал глава Минпромторга.

Ранее предполагалось, что производитель лайнера корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сертифицирует МС-21 в конце 2020 года. Сертификат подтверждает возможность безопасного использования модели, без него поставки самолета авиакомпаниям невозможны.