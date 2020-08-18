Необходимый иммунитет для защиты от COVID-19 вырабатывается примерно в течение полумесяца после одного укола китайской инактивированной вакцины, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров китайской государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.

Ранее глава компании сообщил, что Sinopharm приступила в ОАЭ к третьей стадии международных клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19, она, по прогнозам, поступит на рынок в конце декабря этого года.

«Один укол дает вам гарантию защиты на 97%, антитела вырабатываются медленно, в обычной ситуации в течение полумесяца выработается необходимый уровень для сопротивления COVID-19. Если сделать два укола, гарантия защиты на 100%», — приводит слова Лю Цзинчжэнь издание «Чжунго ван».

Он рассказал, что перерыв между первым и вторым уколом составляет 28 дней, но в особых случаях два укола можно сделать сразу, один укол — в правое предплечье и один угол — в левое. Один угол составляет четыре микрограмма.

По словам председателя директоров Sinopharm, вакцина не будет очень дорогой.

«После поступления в продажу инактивированной вакцины ее цена не будет очень высокой, ожидаем, что один укол – несколько сотен юаней. Например, если два укола, то в пределах 1000 юаней (около 10,56 тысячи рублей)», — заявил Лю Цзинчжэнь.

По прогнозам компании, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить 120 миллионов доз вакцины в год. Уханьский — до 100 миллионов доз в год.

Тем не менее, по мнению Лю Цзинчжэня, вакцинация не понадобится всему населению Китая, которое превышает 1,4 миллиарда человек.