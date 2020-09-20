Следить за здоровьем — вовсе не значит тратить на это кучу денег. Способ экономить на врачах и таблетках раскрыл в интервью радио Sputnik эксперт в сфере здорового образа жизни, блогер Петр Добров.

Правильное питание, нормальное количество часов сна и отказ от алкоголя с табаком могут быть не только полезным, но и выгодным решением. Петр Добров утверждает, что такие простые правила продлевают жизнь и улучшают эффективность на работе.

«Кто перестает травить себя вредными продуктами, вроде алкоголя и табака, начинает раньше ложиться спать, раньше просыпаться, больше активности привносить в свою жизнь, меньше пассивности оставлять в ней и начинает видеть плюсы всего этого, такой человек становится более здоровым, более бодрым, более продуктивным на работе, соответственно он начинает больше зарабатывать. Это все очень выгодно», — рассказал радио Sputnik блогер.

Те, кто готов следовать принципам здорового образа жизни, должен понимать, что нельзя ждать сиюминутного результата, считает Петр Добров. ЗОЖ — это долгосрочное вложение в себя.