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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как протекает COVID-19 у детей и как распознать у них заражение коронавирусом.

Детский организм, как правило, легче переносит вирус, рассказал врач в своем инстаграме. Он добавил, что COVID-19 у маленьких пациентов чаще всего похож на ОРВИ. Комаровский уточнил, что при заражении коронавирусом у них часто бывает рвота и диарея. Опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется с испражнениями.

«Детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом», — подчеркнул врач.

Он отметил, что почти все случаи гибели детей от COVID-19 связаны с тяжелыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу.

К России обратились с просьбой из-за коронавируса

В среду 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 234 тысяч человек, более десяти тысяч из них умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. Часть заболевших уже выздоровела.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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