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Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших COVID-19 в мире, если властям регионов удастся сдержать ситуацию с распространением инфекции на местах, передает РИА «Новости».

По данным Университета Хопкинса на 21 апреля, Россия занимает 10-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом. На девятом месте — Китай, на восьмом — Иран. Первое место в данном списке занимает США.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется», — сказала Лебединская, отметив, что иначе ситуация может выйти из-под контроля.

Она обратила внимание также на то, что территориальное размещение населения России и сформировавшиеся агломерации пока сдерживают распространение COVID-19. Этому способствует и ограничение по передвижению на транспорте.

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