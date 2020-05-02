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Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал телеканалу «РЕН ТВ», что нужно для сдерживания эпидемии коронавируса.

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Врач отметил, что для победы над вирусом необходимо повысить выявляемость и расширить охват тестирования. Он добавил, что власти приняли решение развивать систему диагностики в этом направлении.

«Благодаря тому, что количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла», — рассказал Гинцбург.

Он пояснил, что при раннем выявлении инфицированных удается быстрее изолировать носителя вируса и ограничить круг его контактов.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более 3,1 миллиона зараженных, из которых около 218 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Больше всего зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.

Россия занимает седьмое место по числу инфицированных. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 124 054 человека (за сутки 9623 новых случая), из них поправились около 15 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1222 пациента.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа— и железнодорожное сообщение.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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