Исследование показало, что поможет легче перенести заболевание коронавирусом. Исследование проводилось Ассоциацией операторов фитнес-индустрии.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева заявила, что занятие фитнесом и ведение здорового образа жизни помогают гражданам легче переносить заболевание вирусными инфекциями в том числе и коронавирусом. Она ссылается на проведенное Ассоциацией исследование.

Данные показывают, что люди, которые тренировались не реже двух раз в неделю, на 25 процентов реже болели коронавирусом в сравнении с гражданами, прекратившими тренировки с марта.

«Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев», — указано в исследовании. Исследование проводилось при помощи опроса в интернете. В нем поучаствовали 7800 респондентов со всех федеральных округов Российской Федерации, передает РИА «Новости».

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