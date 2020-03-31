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Находящиеся на карантине россияне с 3 апреля будут получать SMS-уведомление в случае нарушения ими режима самоизоляции из-за коронавируса. О новых методах контроля за нарушением гражданами карантина сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил мэру Москвы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением москвичами карантина с помощью операторов мобильной связи.

Также МВД, ФСБ и Собянину поручено продолжить передачу сведений в рабочую группу Госсовета о лицах, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или стран, где зарегистрированы новые случаи заражения.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны. Жителям запрещается выходить на улицу без уважительной причины, в качестве которой могут выступать выгул собаки, вынос мусора и поход в магазин или аптеку. Первыми такие меры борьбы с распространением нового вируса ввела Москва.

За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 зараженных.

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