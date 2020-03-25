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Нынешняя эпидемиологическая ситуация в России позволяет избежать итальянского сценария, этот способ известен. Его назвал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, важно сдерживать скорость распространения инфекции, чтобы рост заболеваемости не был резким и шел равномерно. Тогда система здравоохранения будет готова принимать новых пациентов и распределять ресурсы (специалисты, аппараты ИВЛ и прочее). Такое течение эпидемии может затянуться по времени, но избавит от многих проблем.

Гусев отметил, что исключить новые заражения не получится.

«Когда идет пандемия, те, кому положено заразиться и переболеть, — переболеют. Это законы природы», — сказал он.

Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране находится внизу экспоненты, пока экспоненциального роста не должно быть, но к нему все равно готовятся, добавил врач. Нынешние меры могут дать серьезный результат и сдержать когда будет подъем и будет ли он, прогнозировать сложно.

Ранее главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сказал президенту Владимиру Путину, что стране надо быть готовой к любому сценарию развития эпидемии. Он предположил, что в лучшем случае улучшение ситуации произойдет в мае-июне.

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