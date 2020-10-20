Заразиться коронавирусом можно через дверные ручки, полотенца или посуду. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, заразиться коронавирусом в собственной квартире можно от гостей, даже если они находились в помещении в маске.

Так, на полотенце для рук могут оставаться частички вируса, если человек недостаточно тщательно помыл руки. Кроме того, частички слюны с вирусом могут оставаться и на посуде. Одни из наиболее опасных предметов в квартире — дверные ручки. После контакта с ними следует обязательно помыть руки.

Если в доме живет больной коронавирусом, у него должна быть отдельная комната, своя посуда и средства личной гигиены.

«Если вы проживаете с больным COVID-19 или же к вам приходят гости, почаще проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию вируса. Также рекомендуется убирать квартиру с использованием спиртосодержащих средств», — сказал Болибок изданию News.ru.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты Минздрава России заявили о том, что основная часть болеющих коронавирусом сейчас приходится на отпускников. Вернувшиеся из туристических поездок люди составляют 90% общего числа зараженных. Главный аллерголог-иммунолог Минздрава, академик РАН Рахим Хаитов считает, что люди заражаются на пляжах и в ресторанах, где скапливается много народу.