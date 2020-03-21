Отличным средством для снижения риска заболевания различными вирусами является морская капуста. Этот продукт способен укрепить иммунитет за короткие сроки, заявил доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Врач отметил, что морская капуста (ламинария) – не самый популярный продукт у россиян, но в сезон простуд и разгула пандемии коронавируса следует обратить на него внимание.

«Один из эффектов, который оказывает морская капуста, – стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного. Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями», — приводит слова эксперт 21 марта радио Sputnik.

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.

Употреблять ее можно несколько раз в неделю, причем в любом виде. Подойдут и консервы, и даже чипсы.

Помимо укрепления иммунитета, морская капуста поможет преодолеть хроническую усталость. Это связано с большим содержанием йода в ней.

20 марта врачи назвали действенные методы снижения риска заражения новым типом коронавируса. По их словам, важно делать прививки, принимать лактобактерии и ферменты. Также преградой для вирусов станет оксолиновая мазь.