Попытки «вылечить» похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для организма человека. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн.

По его словам, похмелье является остаточной алкоголизацией, и существует много других способов, которые восстановят организм, сообщает RT.

«Нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трёх дней до трёх недель», — уточнил нарколог.

Брюн также отметил, что от похмелья могут помочь кефир, крепкие бульоны и капустный рассол.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики, может помочь людям, злоупотребляющим алкоголем в праздники. Об этом заявил врач-гомеопат Михаил Лущик. По его словам, тиосульфат натрия применяют при лечении алкоголизма. Он способен полностью отвратить человека от спиртного. Однако надо быть осторожным с дозировкой. Слишком большая доза может вызвать диарею и тошноту.

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