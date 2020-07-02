Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев в интервью YouTube-каналу «Security Talks» рассказал о тактическом приеме использования украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Коростелев отметил, что он предполагает применение от одной до трех ракет на разные типы кораблей.

"Обычно противоракетные системы против крылатых ракет существуют на всех кораблях. Один из моментов — ограниченность их действия. Обыкновенно это стрелково-пушечное вооружение, которое работает автоматически по радарному наведению", — рассказал эксперт.

По его словам, около двадцати секунд непрерывной работы таких пушек позволяет сбить ракету, однако после этого корабль становится «голым».

"И, если в течение тридцати секунд-минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным. Это обыкновенная дуэльная ситуация", — пояснил Коростелев.

Кроме того, эксперт оценил последствия поражения крылатой ракетой цели.

"Это прямое попадание бомбы весом 150 килограмм. Это очень большие разрушения", — заявил он.

Коростелев предположил, что для производства одного дивизиона комплекса РК-360МЦ «Нептун» потребуется чуть менее года.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Р-360 якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.