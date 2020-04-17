Ни один продукт в мире не привел к такому количеству патологий, как сахар, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

По его словам, этот продукт можно считать самым вредным в мире, и его следует исключить из рациона абсолютно всем.

На YouTube-канале «А поговорить?» Ковальков отметил, что организм человека не приспособлен к сахару и повышенному количеству углеводов. Кроме того, медик указал на чрезмерную любовь к этому продукту у москвичей.

«В год москвич в среднем употребляет 70 кг сахара, такого никогда раньше в природе не было, поджелудочная железа не выдерживает», — заявил врач.

Он добавил, что для правильной работы организма важно следить за уровнем сахара в крови и не допускать превышение концентрации выше шести единиц.

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