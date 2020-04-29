Все новости на карте

Более 84 процентов новых пациентов с коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в столице выявили 2220 зараженных коронавирусом. За все время в городе зарегистрировали 50 646 зараженных, 4610 из них выздоровели, 546 скончались.

По данным врачей, 39 процентов новых зараженных — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 7,5 процента — дети. Около 38 процентов новых пациентов — люди от 46 до 65 лет, 10,2 процента — от 66 до 79 лет, 5,3 процента — старше 80 лет.

Как сообщал «Рамблер», в последнее время доля людей от 18 до 45 лет среди пациентов с коронавирусом падает. В течение нескольких недель таких пациентов стабильно было более 45 процентов в ежедневном приросте.

Видео дня. Собчак vs краб: что помешает теледиве стать «крабовой королевой»