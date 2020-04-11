Эпидемия оронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу. Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парлмаентской газете».

Он подчеркнул, что сценарий окончания эпидемии зависит, в частности, и от того, как жители страны будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации властей по предотвращению распространения коронавируса.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — сказал академик.

Ранее 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице пропускного режима на следующей неделе. На первом этапе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 10 апреля, в России число зараженных коронавирусом превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.