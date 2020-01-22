Наиболее популярным среди молодоженов в 2019 году стал Дворец бракосочетания №1, известный как Грибоедовский ЗАГС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

В прошлом году в учреждении было зарегистрировано более 5,6 тыс. браков. В пятерку рейтинга также попали Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский отделы ЗАГС.

Уточняется, что в декабре Грибоедовский ЗАГС перешел на ежедневный и круглосуточный режим работы. Это, по мнению специалистов, позволит большему количеству пар вступить в брак.

Кроме того, молодоженам будет доступна регистрация в красивые даты, которые в 2020 году выпадают на официальные выходные дни отделов ЗАГС. 2, 20 и 22 февраля намерены заключить брак более 3 тыс. пар.

22 января пресс-служба столичных ЗАГСов назвала самые популярные имена новорожденных в Москве в 2019 году.