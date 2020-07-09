Блогер-путешественник Илья Варламов сравнил цены на отдых в Крыму с другими мировыми курортами и пришел к выводу, что этим летом цены на проживание на полуострове в среднем в два раза выше, чем в Европе или ОАЭ, и в 3 раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис и качество пляжей, по мнению Варламова, точно не в пользу полуострова. «» поинтересовался, что еще, кроме цен, не по душе отдыхающим в Крыму? И есть ли что-нибудь, что делает полуостров не хуже и даже лучше зарубежных курортов?

Для сравнения блогер Варламов приводит следующие расценки.

Санатории. Номер «с обстановкой на любителя шика 90-х» в санатории в Ялте в километре от моря — 12,6 тыс руб за 3 суток, трехразовое питание в столовой включено. Такой же номер, на такой же срок, но с более современным ремонтом — от 15 тыс руб.

Отели. Номер в трехзвездочном отеле Ялты — от 30 тысяч руб в сутки. В пятизвездочном — от 61 тысячи руб в сутки.

Виллы. Приличная вилла в Крыму обойдется в 430 тыс руб в сутки.

Гэстхаусы. Самый дешевый вариант отдыха в гостевом доме – 1600 руб/сутки. В комнате будут две кровати, а из удобств – только антимоскитная сетка и туалетная бумага.

Отели за рубежом на этот же период времени:

Дубаи, ОАЭ. Номер в отеле в центре города (до пляжа на такси) — от 3000 руб (здесь и далее- в пересчете по курсу- «») в сутки. Студия с кухней — от 3,3 тыс руб. Номер в четырехзвездочном отеле — от 6000 тыс руб, в пятизвездочном – от 7000 руб, в самом роскошном – от 20 тыс руб в сутки.

Римини, Италия — 4,6 тыс руб в сутки.

Тиват, Черногория — 2,6 тыс руб в сутки.

По данным анкетирования россиян, уже отдыхающих в Крыму и только планирующих такой отдых, несоответствие условий отдыха его высокой стоимости – действительно самый жирный минус отечественного курорта. По отзывам респондентов, при «бешеных ценах» им не хватает инфраструктуры «хотя бы турецкого уровня». Основные минусы и плюсы обозначили те, кто уже испытал крымские каникулы на себе.

Минусы отдыха в Крыму летом-2020:

1. Жадность местных. «Хамоватые и хаповатые местные маклеры и таксисты, не заглядывающие в будущее. Подход – скорее хапнуть («деньги дай и проваливай»), а о том, что турист не приедет снова, они не задумываются».

2. Неадекватный общепит. «Или очень дорого, или грязноватая забегаловка. Многие недорогие кафе по сути нормальные, но на вид у них очень сомнительное санитарное состояние».

3. Устаревший подход. «Бесплатные общедоступные пляжи без регулярной уборки и достаточного количества пляжного оборудования и развлечений. Экскурсии на старых катерах и теплоходах и на машинах-развалинах».

4. «Ненавязчивый» сервис. «Нет привычных банков и служб вызова такси. Дорогой роуминг. В целом у местных подход: «и так сойдет».

5. Неудобство для автолюбителей. «На дорогах пробки, возле жилья не продумано достаточно места для парковки».

6. Люди. Примечательно, что отдыхающие недовольны не только местными, но и друг другом. Большинство опрошенных раздражают «забитые набережные и пляжи, занятые столики в хороших ресторанах и снующие толпы провинциалов», под которыми турист из каждого региона подразумевает что-то свое.

Однако есть у отдыха в Крыму и плюсы, обозначенные теми же отдыхающими в рамках опроса:

1. Стало гораздо чище, чем несколько лет назад.

2. Более креативные сувениры, подарки и курортные товары.

3. Теплое чистое море, цивилизованные пляжи с водными развлечениями.

4. Ни с чем не сравнимая, удивительная природа, красота пейзажей и ландшафтов.

5. Огромное количество достопримечательностей и способов отдыха (от «тюленьего» до познавательного, оздоровительного, спортивно-туристического и пр.).

6. Гостеприимный народ со своим местным колоритом.

И уж само за себя говорит, что 5% крымских отпускников признались, что подумывают о приобретении недвижимости на полуострове и рассматривают возможность переезда в Крым навсегда.

Что касается стоимости отдыха, то, по мнению президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, проживание в Крыму этим летом подорожало на 5-6% за счет обеспечения требований безопасности. Зато на 25% подешевели перелеты, таким образом, в целом турпродукт не увеличился в цене относительно прошлого года.