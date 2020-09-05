Некоторые предметы, входящие в традиционную школьную программу, безнадежно устарели. От них нужно либо отказаться в пользу других, более актуальных знаний, либо модернизировать, чтобы они отвечали требованиям времени, говорят эксперты. Какие предметы стали лишними, а каким нужно уделять больше внимания — в материале URA.RU.

Предмет, от которого пора отказаться

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» стал лишним в школе, потому что на нем дети не получают практических знаний. Таким мнением с URA.RU поделилась независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — говорит Лоикова. По ее словами, предмет бесполезен, если он не дополнен практическими знаниями.

По ее мнению ОБЖ можно преподавать факультативно и организовывать новые форматы обучения. «Можно приглашать тех, кто работает в МЧС, чтобы они научили, как правильно действовать в ситуации, опасной для жизни», — добавила она.

Профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник института образования Ирина Абанкина подтвердила, что ОБЖ в том виде, в котором преподается сейчас, бессмысленно. «Дети не должны сидеть за партой. Обучение должно быть практико-ориентированным», — рассказала она URA.RU. Только в этом случае дети смогут применять свои знания в жизни, в случае, если это будет им необходимо.

Самые важные предметы школьной программы

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член корреспондент РАО Евгений Ямбург самым важным для школьников предметом назвал литературу. «Она закладывает основы нравственности», — добавил он. По словам Ямбурга, этот предмет также формирует культуру школьников и расширяет их кругозор.

Абанкина считает самыми важными предметами химию и биологию. По ее мнению, специалисты в этой области будут самыми востребованными на рынке труда через несколько лет. «Многие направления бизнеса связаны с химией, фармацевтикой биоинженерном», — добавила она.

Исследование сервиса «Работа.ру» показывает, что россияне по-разному оценивают важность школьных предметов. Значимость русского языка и математики признали около 60% опрошенных. Также оценили важность иностранных языков и обществознания. Физкультуру, географию и ОБЖ, напротив, оценили как самые необязательные предметы, передает РИА «Новости».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что популярность медицинских наук увеличивается. Появляется больше школьников, желающих в медицинские колледжи. Ракова добавила, что количество поступивших увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом.